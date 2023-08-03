ua en ru
Чт, 03 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская армия на юге начинает отступать под давлением ВСУ, - NYT

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Украина, Четверг 03 августа 2023 10:45
Российская армия на юге начинает отступать под давлением ВСУ, - NYT Фото: ВСУ продолжают контрнаступление на юге (Getty Image)
Автор: Александр Белоус

На прошлой неделе ВСУ значительно активизировали свое контрнаступление двумя ударами на юге, очевидно нацеленными на города в Запорожской области: Мелитополь у Азовского моря и Бердянск на востоке на Азовском побережье.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается в публикации, официальные лица США заявили, что наращивание украинских сил на прошлой неделе произошло в то время, когда ВСУ расчищали пути через часть российской обороны и начали изматывать российские войска и артиллерию.

Западный чиновник, говоривший на условиях анонимности, сказал, что российские войска перенапряжены и испытывают проблемы с логистикой, снабжением, личным составом и вооружением.

Филип Бридлав, генерал ВВС в отставке, который был главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе, согласился с этим и сказал, что по-прежнему ожидает, что украинское контрнаступление поставит Россию в невыгодное положение.

"Украинцы сейчас находятся в состоянии, когда они понимают, как они хотят использовать свои силы. И мы начинаем видеть, как русские отступают", - сказал он.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ началось в начале июня. По данным британской разведки, на юге Украины ожесточенные бои продолжаются в двух секторах. У российской армии наблюдается нехватка артиллерийских боеприпасов, нехватка резервов и проблемы с обеспечением флангов.

На прошлой неделе несколько изданий сообщили о начале нового крупного этапа наступления ВСУ. Усиленные группировки ВСУ ведут операции по продвижению на юг в районе Орехова.

К югу от Орехова украинские атаки были сосредоточены на 58-й общевойсковой армии России. Эта армия, скорее всего, истощена, поскольку ее передовые части ведут напряженные бои уже более восьми недель.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Контрнаступление ВСУ
NEWS
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
Во время атаки на Украину ночью ПВО уничтожила все вражеские дроны
DAILY
Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Ставка на Крым и новый импульс на юге. Как развивается контрнаступление ВСУ