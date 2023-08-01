Контрнаступ ЗСУ на півдні вже виснажив сили двох російських армій, - британська розвідка

На півдні України запеклі бої продовжуються у двох секторах. У російської армії спостерігається нестача артилерійських боєприпасів, нестача резервів та проблеми із забезпеченням флангів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter .

Як зазначається у зведенні, на південь від Оріхова українські атаки були зосереджені на 58-й загальновійськовій армії Росії (58 САА). Ця армія, швидше за все, виснажена, оскільки її передові частини ведуть напружені бої вже понад вісім тижнів.

Далі на схід, на південь від Великої Новосілки, російські сили, що обороняються, відтягуються як зі Східного, так і з Південного військових округів, що, ймовірно, створює проблеми координації.

За даними британської розвідки, підрозділи 5-ї загальновійськової армії, ймовірно, зазнають особливого тиску і, ймовірно, також вважають, що їм давно настав час провести ротацію з лінії фронту.

"На півдні загальними проблемами для російських командирів, швидше за все, будуть брак артилерійських боєприпасів, брак резервів та проблеми із забезпеченням флангів частин в обороні", - зазначають у Міноборони Британії.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступ ЗСУ розпочався на початку червня. Досі просування було повільним через російські мінні поля, танкові загородження та інші засоби захисту.

Водночас The New York Times і Bloomberg повідомили про початок нового великого етапу настання ЗСУ.

За даними джерел The New York Times, посилені угруповання ЗСУ проведуть операції з просування на південь через російські мінні поля, а також інші зміцнення в окуповане місто Токмак, а у разі успіху - далі в Мелітополь.