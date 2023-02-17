Російська армія обстріляла пожежну частину в Бахмуті (фото)

"Бахмут. Такий вигляд має пожежна частина після чергового обстрілу", - розповів він.

За словами очільника відомства, з початку війни ворог пошкодив вже більш ніж 300 будівель та споруд підрозділів ДСНС.

Як повідомлялося, пожежна частина у Бахмуті потрапляє під обстріл не вперше. Так, у листопаді минулого року через артилерійський обстріл Бахмута та пожежної частини, зокрема, особовий склад ДСНС не постраждав, проте троє цивільних осіб отримали поранення.

Також російські окупанти обстрілювали пожежні частини у Сумській області, Херсоні та двічі у Гуляйполі Запорізької області.