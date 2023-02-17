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Російська армія обстріляла пожежну частину в Бахмуті (фото)

Фото: російська армія обстріляла пожежну частину в Бахмуті Донецької області (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Російські окупанти знову обстріляли Бахмут Донецької області, де наразі тривають запеклі бої. На цей раз під удар потрапила будівля місцевої пожежної частини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови ДСНС України Сергія Крука.

"Бахмут. Такий вигляд має пожежна частина після чергового обстрілу", - розповів він.

За словами очільника відомства, з початку війни ворог пошкодив вже більш ніж 300 будівель та споруд підрозділів ДСНС.

Як повідомлялося, пожежна частина у Бахмуті потрапляє під обстріл не вперше. Так, у листопаді минулого року через артилерійський обстріл Бахмута та пожежної частини, зокрема, особовий склад ДСНС не постраждав, проте троє цивільних осіб отримали поранення.

Також російські окупанти обстрілювали пожежні частини у Сумській області, Херсоні та двічі у Гуляйполі Запорізької області.

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Донецька областьБахмут