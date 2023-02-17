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Российская армия обстреляла пожарную часть в Бахмуте (фото)

Фото: российская армия обстреляла пожарную часть в Бахмуте Донецкой области (t.me/dsns_telegram)
Автор: Наталия Гурковская

Российские оккупанты снова обстреляли Бахмут Донецкой области, где продолжаются ожесточенные бои. В этот раз под удар попало здание местной пожарной части.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление главы ГСЧС Украины Сергея Крука.

"Бахмут. Так выглядит пожарная часть после очередного обстрела", - рассказал он.

По словам главы ведомства, с начала войны враг повредил уже более 300 зданий и сооружений подразделений ГСЧС.

Как сообщалось, пожарная часть в Бахмуте попадает под обстрел не впервые. Так, в ноябре прошлого года из-за артиллерийского обстрела Бахмута и пожарной части, в частности, личный состав ГСЧС не пострадал, однако трое гражданских лиц получили ранения.

Также российские оккупанты обстреливали пожарные части в Сумской области, Херсоне и дважды в Гуляйполе Запорожской области.

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Донецкая областьБахмут