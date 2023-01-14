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Російська армія обстріляла Нікопольський район, - очільник облради

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Україна, Субота 14 січня 2023 21:42
Російська армія обстріляла Нікопольський район, - очільник облради Фото: Російська армія обстріляла Нікопольський район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитро Браславський

У суботу, 14 січня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

"Ворог продовжував обстрілювати Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.

Лукашук зазначив, що снаряди були спрямовані на Червоногригорівську громаду.

"Наслідки з’ясовуються", - додав очільник облради.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.

Раніше повідомлялось, що сьогодні російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.

Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.

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