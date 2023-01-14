Російська армія обстріляла Нікопольський район, - очільник облради
У суботу, 14 січня, російські окупанти обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.
"Ворог продовжував обстрілювати Нікопольщину", - йдеться у повідомленні.
Лукашук зазначив, що снаряди були спрямовані на Червоногригорівську громаду.
"Наслідки з’ясовуються", - додав очільник облради.
Нагадаємо, що сьогодні, 14 січня, російські окупанти застосували ракету Х-22 для удару по багатоповерхівці у Дніпрі.
Раніше повідомлялось, що сьогодні російські війська вдарили по багатоповерхівці у Дніпрі, внаслідок чого було зруйновано цілий під'їзд будинку.
Пізніше стало відомо, що поранення отримали щонайменше 60 людей. Серед них 12 дітей.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.