ua ru
Сб, 14 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Российская армия обстреляла Никопольский район, - глава облсовета

Новина українською →
Украина, Суббота 14 января 2023 21:42
Российская армия обстреляла Никопольский район, - глава облсовета Фото: Российская армия обстреляла Никопольский район (t.me/mykola_lukashuk)
Автор: Дмитрий Браславский

В субботу, 14 января, российские оккупанты обстреляли Никопольский район Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Днепропетровского облсовета Николая Лукашука.

"Враг продолжал обстреливать Никопольщину", - говорится в сообщении.

Лукашук отметил, что снаряды были направлены на Красногригорьевскую общину.

"Последствия выясняются", - добавил глава облсовета.

Напомним, что сегодня, 14 января, российские оккупанты применили ракету Х-22 для удара по многоэтажке в Днепре.

Ранее сообщалось, что сегодня российские войска ударили по многоэтажке в Днепре , в результате чего был разрушен целый подъезд дома.

Позже стало известно, что ранения получили по меньшей мере 60 человек . Среди них 12 детей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Днепропетровская область Война в Украине
NEWS
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
Количество пострадавших от удара по Днепру перевалило за полсотни
DAILY
Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Как украинские военные защищают Марьинку и почему она важна россиянам