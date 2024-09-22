Росіяни вдарили по Краматорську, поранено п'ятьох осіб

Російські війська увечері 22 вересня обстріляли Краматорськ. В результаті пошкоджено будинки, автомобілі, кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, внаслідок обстрілу поранено п'ятьох осіб.

"Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених - 16-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані", - зазначив він.

Крім того, пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Під удар потрапив приватний сектор. Бомба влучила в один із будинків, з-під завалів рятувальники деблокували жінку. Також травми зазнали дві її сусідки.

Як уточнив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, було атаковано мікрорайон Черевківка та Словкурорт.