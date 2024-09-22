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Росіяни вдарили по Краматорську, поранено п'ятьох осіб

Краматорськ, Неділя 22 вересня 2024 20:51
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Росіяни вдарили по Краматорську, поранено п'ятьох осіб Фото: Краматорськ знову потрапив під обстріл (Getty Images)
Автор: Данило Крамаренко

Російські війська увечері 22 вересня обстріляли Краматорськ. В результаті пошкоджено будинки, автомобілі, кілька людей отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Донецької обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна.

За його словами, внаслідок обстрілу поранено п'ятьох осіб.

"Місто потрапило під ворожий вогонь сьогодні ввечері. Серед поранених - 16-річна дівчина, яка перебуває у тяжкому стані", - зазначив він.

Крім того, пошкоджено чотири будинки та два автомобілі.

Нагадаємо, сьогодні росіяни скинули на Слов'янськ авіабомбу вагою 250 кг. Під удар потрапив приватний сектор. Бомба влучила в один із будинків, з-під завалів рятувальники деблокували жінку. Також травми зазнали дві її сусідки.

Як уточнив начальник міської військової адміністрації Вадим Лях, було атаковано мікрорайон Черевківка та Словкурорт.

Крім того, сьогодні під обстріл потрапила шахта у районі Покровська. В результаті загинули дві робітниці. Через атаку виникла пожежа, на момент інциденту на шахті було понад 370 осіб, їх вивели на поверхню.

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Краматорськ Донецька область Війна Росії проти України
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