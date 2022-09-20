Російська армія не найпотужніша. Приклад Харківської області це показав, - Зеленський
Міжнародна спільнота має прискорювати темпи постачання військової допомоги Україні. Адже коли ЗСУ отримують необхідну зброю, вони одразу ж демонструють результат її використання, як це було зі звільненням Харківської області.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з колишнім лідером США Біллом Клінтоном.
"Потрібно пришвидшувати темпи щодо підтримки нашої армії. Як тільки ми отримали те, що нам дійсно могло допомогти, ми одразу показали результат - деокупацію Харківською області. Це саме той приклад, який підкреслює, що російська армія не найпотужніша, якщо навпроти неї відповідна держава, яка готова і не боїться її. Ми практикою це показуємо", - сказав він.
Таким чином, перше, що потрібно Україні - це озброєння. А після того, як території України будуть деокуповані, необхідно буде змусити Росію сісти за стіл переговорів.
Окрім цього, важливим є введення санкційних обмежень проти Росії. Зеленський зазначив, що у цій політиці США, Британія та усі країни ЄС мають бути об'єднаними.
Зазначимо, що українські військові звільнили більше 400 населених пунктів Харківської області.
Наразі на фронті спостерігаєть "затишшя", яке Зеленський пояснює підготовкою до звільнення ще низки окупованих міст.
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