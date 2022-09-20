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Российская армия не самая мощная. Пример Харьковской области это показал, - Зеленский

Новина українською →
Вторник 20 сентября 2022 23:07
Российская армия не самая мощная. Пример Харьковской области это показал, - Зеленский Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president gov ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Международное сообщество должно ускорять темпы поставок военной помощи Украине. Ведь когда ВСУ получают необходимое оружие, они сразу же демонстрируют результат его использования, как это было с освобождением Харьковской области.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время общения с бывшим лидером США Биллом Клинтоном.

"Нужно ускорять темпы поддержки нашей армии. Как только мы получили то, что нам действительно могло помочь, мы сразу показали результат - деоккупацию Харьковской области. Это именно тот пример, который подчеркивает, что российская армия не самая мощная, если напротив нее соответствующее государство, которое готово и не боится ее. Мы практикой это показываем", - сказал он.

Таким образом, первое, что нужно Украине - это вооружение. А после того, как территории Украины будут деоккупированы, необходимо будет вынудить Россию сесть за стол переговоров.

Кроме этого, важно введение санкционных ограничений против России. Зеленский отметил, что в этой политике США, Великобритания и все страны ЕС должны быть объединены.

Отметим, что украинские военные освободили более 400 населенных пунктов Харьковской области.

Сейчас на фронте наблюдается "затишье", которое Зеленский объясняет подготовкой к освобождению еще ряда оккупированных городов.

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Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки
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