Зеленский объяснил "затишье" на фронте
Временное "затишье" на фронте является подготовкой украинских военных к освобождению еще ряда оккупированных городов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.
"Возможно, сейчас кому-то из вас кажется, что после ряда побед мы имеем определенное затишье, но это не затишье. Это подготовка к следующему ряду (освобожденных городов - ред.), следующему ряду очень важных для нас всех слов (названий городов - ред.), которые обязательно должны звучать, потому что Украина должна быть свободна", - подчеркнул Зеленский.
Напомним, ранее стало известно, что украинские военные освободили два села в Донецкой области.
Также мы писали, что, по данным заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко, бойцы Вооруженных сил Украины освободили в Харьковской области 421 населенный пункт.
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