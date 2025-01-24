Російська армія за добу втратила 1500 солдатів і близько 40 артсистем, - ЗСУ

Ситуація на фронті й обстріли росіян

За даними Інституту вивчення війни (ISW), російські загарбники мали успіх у кількох районах Донецької області та в Курській області.

Впродовж минулої ночі російський агресор атакував Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У двох населених пунктах Київської області внаслідок ударів БпЛА пошкоджені приватний і багатоповерховий будинок. Є загиблі й поранені.

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