Противник просунувся біля Торецька, Покровська та у Курській області: карти ISW

На фронті фіксується просування російських окупантів поблизу Торецька та Покровська Донецької області. Крім того, війська РФ також просунулися у Курській області.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт американського Інституту вивчення війни ( ISW ).

Операція ЗСУ в Росії

Війська РФ нещодавно просунулися в районі "українського плацдарму" в Курській області. Геолокаційні кадри від 22 січня показують, що росіяни просунулися на південний схід від Толстого Лугу (північний захід від Суджі).

Повідомляється, що путінські війська продовжували наступати біля Погребків, Нікольського, Кругленького, в районі Куріловки та Гуєво..

Командир української розвідгрупи, яка діяла в Курській області, повідомив 22 січня, що війська РФ наступають лише вдень на цьому напрямку і зазвичай ведуть штурм піхотою без техніки.

Український батальйон безпілотників 22 січня опублікував кадри, як батальйон завдає удару по російському зенітному комплексу "Тор" у Бєлгородській області.

Схід України. Операція РФ №1 - Харківська область

23 січня російські загарбники продовжували обмежені наземні атаки на Харківському напрямку, але не просунулися.

23 січня російські "воєнкори" заявили, що позиційні бої тривають в районі Липців і Вовчанська.

Операція РФ №2 - Луганська область

23 січня російські окупанти продовжували наступ на Куп'янському напрямку, але не просунулися.

Російські блогери стверджували, що війська РФ наступають у північній частині Дворічної, нещодавно просунулися на 1,5 км вглиб у західній частині Дворічної та намагатимуться досягти Кутківки із Західного.

Проте один російський "воєнкор" розповів, що путінським військам необхідно налагодити стабільне матеріально-технічне забезпечення через річку Оскіл, щоб досягти значного прогресу.

Як повідомляється, пов'язане з українською військовою розвідкою джерело заявило, що окупанти намагаються просунутися в напрямку Довгенького (на північний захід від Дворічної), Західного та Кіндрашівки (на північний захід від Куп’янська та на південний схід від Дворічної).

Війська РФ також продовжували наземні атаки на схід від Куп'янська в районі Петропавлівки 22 і 23 січня.

23 січня російські окупанти наступали на напрямку Борової, але не просунулися.

Війська РФ наступали біля Лозової, Зеленого Гаю, Загризового, Першотравневого, Копанки та Новосергіївки 22 і 23 січня.

В оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ "Хортиця" повідомили 23 січня, що росіяни атакували поблизу Нової Кругляківки (на північний схід від Борової) за підтримки бронетехніки.

23 січня війська РФ продовжили наступ на Лиманському напрямку, але не просунулися.

Російські загарбники атакували поблизу Зеленої Долини, Новолюбівки, Ямполівки, Зарічного, Кузьминого та в районі Серебрянського лісу 22 і 23 січня.

23 січня російський "воєнкор" заявив, що ЗСУ контратакували на північний схід від Лиману поблизу Тернів і Торського.

Операція РФ №3 - Донецька область

23 січня війська РФ продовжували обмежені наземні атаки на південний схід від Сіверська в районі Івано-Дар'ївки, але не просунулися.

22 і 23 січня російські окупанти продовжували наземні атаки поблизу та в межах Часового Яру, але також не просунулися.

23 січня російські блогери заявили, що війська РФ начебто зачистили позиції ЗСУ у цехах вогнетривкого заводу в центрі Часового Яру, і зараз ведуть бої на захід від першого цеху.

Один блогер стверджував, що путінські війська завдали удару по українській понтонній переправі в Костянтинівці (на південний захід від Часового Яру).

23 січня речник Луганського угруповання військ ЗСУ полковник Дмитро Запорожець повідомив, що 9 січня українські захисники завдали удару по зосередженню 100 російських військових у Калинівці (на північ від Часів Яр) після того, як окупанти перекинули особовий склад до Калинівки через південну трубу каналу Сіверський Донець - Донбас.

Війська РФ нещодавно просунулися в північній частині Торецька. Геолокаційні кадри від 23 січня свідчать про те, що окупанти трохи просунулися до шахти Торецька на півночі міста, та просунулися на захід від Нелипівки (південний захід від Торецька).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ начебто захопили щонайменше половину Торецької шахти та просунулися до Кримського (на північ від Торецька).

22 і 23 січня російські загарбники проводили штурми у самому Торецьку, в районі Диліївки та Кримського.

Війська РФ нещодавно просунулися на південний захід від Покровська. Геолокаційні кадри від 22 січня показують, що окупанти просунулися на північ від Новоєлизаветівки (на південний захід від Покровська).

23 січня в Міноборони РФ заявили про захоплення села Солоне (на південний захід від Покровська), але в ISW вважають, що росіяни, ймовірно, окупували цей населений пункт ще станом на 13 січня.

Російські загарбники продовжували атакувати під самим Покровськом, біля н.п. Водяне Друге, Зелене Поле, Миролюбівка, Єлизаветівка, Промінь, Мирноград, Лисівка, Новий Труд, Звірове, Леонтовичі, Петропавлівка, Новосергіївка, Котлине, Успенівка, Срібне та в напрямку Гришиного 22 і 23 січня.

23 січня війська РФ продовжили наступати у районі Курахового, але не просунулися.

23 січня російський блогер заявив, що путінські війська начебто зачистили позиції ЗСУ поблизу Янтарного, просунулися повз трасу Т-0515 на захід від Петропавлівки та просуваються до Улаклів (обидва на південний захід від Курахового).

Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ нібито відбили посилений український штурм чисельністю у взвод під Кураховим.

Російські окупанти продовжували штурмувати біля Шевченка та в напрямку Андріївки, біля Дачного, Улаклів, Зеленівки, Янтарного, Розлива та в напрямку Костятинополя 22 і 23 січня.

Війська РФ активізують наступальні дії з метою захоплення Великої Новосілки.

В ОСУВ "Хортиця" повідомили, що за минулу добу російські окупанти здійснили понад 80 ударів по Великій Новосілці.

23 січня речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов заявив, що росіяни не повністю оточили сили ЗСУ в районі Великої Новосілки, але зазначив, що існує ризик оточення у цьому районі.

Трегубов також зазначив, що річки поблизу Великої Новосілки (ймовірно, йдеться про Мокрі Яли, Кашлагач і Шайтанку, вважають експерти ISW), ускладнюють маневри для ЗСУ у цьому районі.

Російські блогери, включно з кремлівським "воєнкором", стверджували, що війська РФ просунулися вздовж траси Т-0518 Павлівка - Велика Новосілка в центрі Великої Новосілки, розрізали населений пункт та начебто оточили невелику групу воїнів ЗСУ в південній частині Великої Новосілки.

Також російські блогери стверджували, що війська РФ просуваються далі в північно-східній і східній частинах Великої Новосілки, та в кількох лісистих районах на південь від населеного пункту, й утримують позиції вздовж річок Мокрі Яли та Кашлагач.

При цьому в ISW не можуть підтвердити жодну з цих заяв.

22 і 23 січня війська РФ продовжували наступати біля самої Великої Новосілки, а також біля Времівки та Новодарівки.

"Південна вісь"

Ані українські, ані російські джерела не повідомляли про наземну активність у західній частині Запорізької області 23 січня.

Повідомляється, що війська РФ завдали ударів дронами по позиціях ЗСУ біля Оріхова, та дистанційно мінують українські логістичні шляхи поблизу П'ятихатки (на північний захід від Роботного).

22 та 23 січня війська РФ продовжували обмежені наземні удари на Дніпровському напрямку в Херсонській області.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, у Генеральному штабі ЗСУ у вечірньому зведенні 23 січня інформували, що з початку доби на фронті відбулося 119 бойових зіткнень.

У військовому командуванні зазначили, що російські загарбники інтенсивно атакують позиції українських захисників на Покровському напрямку.