Российская армия за сутки потеряла 1500 солдат и около 40 артсистем, - ВСУ

Ситуация на фронте и обстрелы россиян

По данным Института изучения войны (ISW), российские захватчики имели успех в нескольких районах Донецкой области и в Курской области.

В течение прошлой ночи российский агрессор атаковал Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В двух населенных пунктах Киевской области в результате ударов БпЛА повреждены частный и многоэтажный дома. Есть погибшие и раненные.

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