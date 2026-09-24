Російська агресія в Європі вийшла на новий рівень, - глава МЗС Німеччини

Гібридні атаки Росії проти європейських країн, які підтримуть Україну, вийшли на новий рівень.
Про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль на засіданні Ради Безпеки ООН, повідомляє РБК-Україна з посиланням на dpa.
"Гібридні атаки Росії проти тих, хто підтримує Україну, підтримує міжнародне право, досягли нового рівня", - сказав Вадефул.
Він згадав про спробу теракту в німецькому аеропорту Лейпцига на початку серпня, заявивши, що Росія намагалася підірвати два українські вантажні літаки за допомогою безпілотника, оснащеного вибухівкою.
"Це не поодинокий приклад безрозсудної та небезпечної ескалації Росією в Європі, і ми не повинні забувати, що наслідки цієї війни відчуваються в усьому світі", - зазначив міністр.
Вадефул також додав, що Росія "посилює голод і нестачу населення в усьому світі", оскільки українське зерно не може бути експортоване через напади на порти.
"Давайте нарешті вийдемо з цієї спіралі руйнування та насильства", - наголосив він.
Глава МЗС Німеччини вкотре закликав до повного та негайного припинення вогню, а також обміну військовополоненими.
"Нам потрібне повернення до переговорів у добрій волі, заснованих на принципах міжнародного права, що прокладає шлях до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру. Україна готова. Ми, європейці, готові, і Німеччина готова зробити свій внесок у мирне вирішення, яке нам вкрай необхідне", - зазначив Вадефул.
Нагадаємо, Центральне розвідувальне управління США попередило країни Європи, що Росія готується провести проти них аналог української операції "Павутина".
Потенційними цілями для Росії можуть стати країни Середземномор'я. РФ може використовувати безпілотники, заховані всередині транспортних контейнерів. Запускати їх планують безпосередньо з моря.
Найімовірніше, Росія застосує проти Іспанії, Франції чи Італії дрони "Гербера", якими щоденно тероризує Україну.
Раніше в НАТО заявляли про готовність реагувати на будь-які провокації та атаки РФ. Генерал Альянсу наголосив, що організація готова протидіяти потенційній ескалації на східному фланзі Європи.
Водночас Литва повідомила про отримання розвідданих щодо можливої підготовки Росією операцій "під чужим прапором". За даними литовської сторони, такі дії можуть бути спрямовані на перевірку готовності НАТО до відповіді.