Російська агресія в Європі вийшла на новий рівень, - глава МЗС Німеччини

"Гібридні атаки Росії проти тих, хто підтримує Україну, підтримує міжнародне право, досягли нового рівня", - сказав Вадефул.

Він згадав про спробу теракту в німецькому аеропорту Лейпцига на початку серпня, заявивши, що Росія намагалася підірвати два українські вантажні літаки за допомогою безпілотника, оснащеного вибухівкою.

"Це не поодинокий приклад безрозсудної та небезпечної ескалації Росією в Європі, і ми не повинні забувати, що наслідки цієї війни відчуваються в усьому світі", - зазначив міністр.

Вадефул також додав, що Росія "посилює голод і нестачу населення в усьому світі", оскільки українське зерно не може бути експортоване через напади на порти.

"Давайте нарешті вийдемо з цієї спіралі руйнування та насильства", - наголосив він.

Глава МЗС Німеччини вкотре закликав до повного та негайного припинення вогню, а також обміну військовополоненими.

"Нам потрібне повернення до переговорів у добрій волі, заснованих на принципах міжнародного права, що прокладає шлях до всеохоплюючого, справедливого та тривалого миру. Україна готова. Ми, європейці, готові, і Німеччина готова зробити свій внесок у мирне вирішення, яке нам вкрай необхідне", - зазначив Вадефул.