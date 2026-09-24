Российская агрессия в Европе вышла на новый уровень, - глава МИД Германии

Гибридные атаки России против европейских стран, которые поддержат Украину, вышли на новый уровень.
Об этом заявил министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль на заседании Совета Безопасности ООН, сообщает РБК-Украина со ссылкой на dpa.
"Гибридные атаки России против поддерживающих Украину, поддерживающих международное право, достигли нового уровня", - сказал Вадефул.
Он вспомнил о попытке теракта в немецком аэропорту Лейпцига в начале августа, заявив, что Россия пыталась взорвать два украинских грузовых самолета с помощью беспилотника, оснащенного взрывчаткой.
"Это не единичный пример безрассудной и опасной эскалации по России в Европе, и мы не должны забывать, что последствия этой войны ощущаются во всем мире", - отметил министр.
Вадефул также добавил, что Россия "усиливает голод и нехватку населения по всему миру", поскольку украинское зерно не может быть экспортировано из-за нападений на порты.
"Давайте наконец-то выйдем из этой спирали разрушения и насилия", - подчеркнул он.
Глава МИД Германии в очередной раз призвал к полному и немедленному прекращению огня, а также обмену военнопленными.
"Нам нужен возврат к переговорам в доброй воле, основанных на принципах международного права, прокладывающего путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. Украина готова. Мы, европейцы, готовы, и Германия готова внести свой вклад в мирное решение, которое нам крайне необходимо", - отметил Вадефул.
Напомним, Центральное разведывательное управление США предупредило страны Европы, что Россия готовится провести против них аналог украинской операции "Паутина".
Потенциальными целями для России могут стать страны Средиземноморья. РФ может употреблять беспилотники, спрятанные снутри транспортных контейнеров. Запускать их планируют прямо с моря.
Скорее всего, Россия применит против Испании, Франции или Италии дроны Гербера, которыми ежедневно терроризирует Украину.
Ранее в НАТО заявляли о готовности реагировать на любые провокации и атаки РФ. Генерал Альянса подчеркнул, что организация готова противодействовать потенциальной эскалации на восточном фланге Европы.
В то же время Литва сообщила о получении разведданных по возможной подготовке Россией операций "под чужим флагом". По данным литовской стороны, такие действия могут быть направлены на проверку готовности НАТО к ответу.