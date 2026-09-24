Российская агрессия в Европе вышла на новый уровень, - глава МИД Германии

"Гибридные атаки России против поддерживающих Украину, поддерживающих международное право, достигли нового уровня", - сказал Вадефул.

Он вспомнил о попытке теракта в немецком аэропорту Лейпцига в начале августа, заявив, что Россия пыталась взорвать два украинских грузовых самолета с помощью беспилотника, оснащенного взрывчаткой.

"Это не единичный пример безрассудной и опасной эскалации по России в Европе, и мы не должны забывать, что последствия этой войны ощущаются во всем мире", - отметил министр.

Вадефул также добавил, что Россия "усиливает голод и нехватку населения по всему миру", поскольку украинское зерно не может быть экспортировано из-за нападений на порты.

"Давайте наконец-то выйдем из этой спирали разрушения и насилия", - подчеркнул он.

Глава МИД Германии в очередной раз призвал к полному и немедленному прекращению огня, а также обмену военнопленными.

"Нам нужен возврат к переговорам в доброй воле, основанных на принципах международного права, прокладывающего путь к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру. Украина готова. Мы, европейцы, готовы, и Германия готова внести свой вклад в мирное решение, которое нам крайне необходимо", - отметил Вадефул.