У Росії звільнили з армії генерала Лапіна, відомого провалами в Україні
У Росії звільнили з армії генерал-полковника Олександра Лапіна. Він відомий провалами на війні проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.
Як пишуть росіяни, колишнього командувача угруповань "Центр" і "Північ" армії РФ Лапіна звільнили з армії у серпні 2025 року.
На посаді командувача Ленінградським військовим округом Лапіна змінив генерал-полковник Євген Нікіфоров.
За даними російських ЗМІ, Лапін стане помічником глави Татарстану Рустама Мінніханова.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році генерал Лапін очолював угруповання військ "Центр". Саме воно дійшло до околиць Києва, а після поразки було перекинуте на схід, де тимчасово окупувало Лиман на Донеччині, а також Сєвєродонецьк і Лисичанськ на Луганщині.
Після відступу з Лиману Лапіна різко розкритикував глава Чечні Рамзан Кадиров, назвавши його "нездатним командиром, якого прикриває вище керівництво Генштабу".
Згодом генерала відсторонили, а вже у січні 2023 року призначили начальником головного штабу сухопутних військ РФ.
Провал Лапіна на Курщині
У березні 2024 року Лапін очолив відновлений Ленінградський військовий округ і створене на його базі угруповання "Північ", відповідальне за Харківський і Курський напрямки.
За даними The Wall Street Journal, саме Лапін відповідав за провали в російській обороні Курської області. Видання зазначало, що генерал зіткнувся з гострим дефіцитом особового складу, однак ця помилка є типовою для російського командування, відірваного від реалій фронту.
Раніше у Росії повідомляли, що Лапіна зняли з посади командувача угруповання "Північ".