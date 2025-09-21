В России уволили из армии генерала Лапина, известного провалами в Украине

В России уволили из армии генерал-полковника Александра Лапина. Он известен провалами на войне против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ .

Как пишут россияне, бывшего командующего группировками "Центр" и "Север" армии РФ Лапина уволили из армии в августе 2025 года.

На посту командующего Ленинградским военным округом Лапина сменил генерал-полковник Евгений Никифоров.

По данным российских СМИ, Лапин станет помощником главы Татарстана Рустама Минниханова.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году генерал Лапин возглавлял группировку войск "Центр". Именно она дошла до окраин Киева, а после поражения была переброшена на восток, где временно оккупировала Лиман в Донецкой области, а также Северодонецк и Лисичанск на Луганщине.

После отступления из Лимана Лапина резко раскритиковал глава Чечни Рамзан Кадыров, назвав его "неспособным командиром, которого прикрывает высшее руководство Генштаба".

Впоследствии генерала отстранили, а уже в январе 2023 года назначили начальником главного штаба сухопутных войск РФ.