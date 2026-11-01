У Росії зростають борги із зарплат: компанії не виплачують працівникам мільярди

За даними української розвідки, станом на 1 вересня 2026 року прострочена заборгованість із зарплат у Росії перевищила 2,4 млрд рублів. Лише за серпень вона збільшилася на 385,3 млн рублів, або майже на 19%.

Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, сума невиплачених заробітків зросла на 47,4%. Показово, що понад половина загальної заборгованості - 1,31 млрд рублів, або 54%, - накопичилася вже протягом 2026 року.

Основною причиною невиплат у розвідці називають нестачу власних коштів у компаній та організацій. Тобто підприємства не мають достатньо грошей, щоб вчасно розраховуватися зі своїми працівниками.

У Росії збільшується кількість корпоративних дефолтів

Проблеми російського бізнесу не обмежуються затримками зарплат. Паралельно погіршується ситуація на ринку корпоративного боргу, де щороку фіксують дедалі більше дефолтів.

За даними СЗРУ, у 2024 році в Росії зафіксували 11 дефолтів емітентів облігацій, у 2025 році - вже 24, а за неповний 2026 рік їхня кількість досягла 33.

В українській розвідці пов'язують цю тенденцію з грошово-кредитною політикою російського Центробанку, орієнтованою на потреби воєнної економіки.

Висока вартість кредитів ускладнює фінансування бізнесу, а війна проти України поглинає значні бюджетні ресурси.

У результаті російські підприємства дедалі частіше не можуть виконувати свої фінансові зобов'язання. Це позначається як на працівниках, яким затримують зароблені гроші, так і на компаніях, які втрачають можливість обслуговувати борги.