В России растут долги по зарплатам: компании не выплачивают работникам миллиарды

В России усугубляется ситуация с выплатами заработной платы. Предприятия накопили перед работниками более 2,4 млрд. рублей долгов, а количество компаний-должников продолжает расти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки.
По данным украинской разведки, по состоянию на 1 сентября 2026 года просроченная задолженность по зарплатам в России превысила 2,4 млрд рублей. Только за август она увеличилась на 385,3 млн. рублей, или почти на 19%.
Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, сумма невыплаченных заработков выросла на 47,4%. Показательно, что более половины общей задолженности - 1,31 млрд рублей, или 54%, - накопилось уже в течение 2026 года.
Основной причиной невыплат в разведке называют нехватку собственных средств у компаний и организаций. То есть у предприятий нет достаточно денег, чтобы вовремя рассчитываться со своими работниками.
Проблемы российского бизнеса не ограничиваются задержками зарплат. Параллельно ухудшается ситуация на рынке корпоративного долга, где ежегодно фиксируют все большее количество дефолтов.
По данным СВРУ, в 2024 году в России зафиксировали 11 дефолтов эмитентов облигаций, в 2025 году - уже 24, а за неполный 2026 год их количество достигло 33.
В украинской разведке увязывают эту тенденцию с денежно-кредитной политикой российского Центробанка, ориентированной на нужды военной экономики.
Высокая стоимость кредитов усложняет финансирование бизнеса, а война против Украины поглощает крупные бюджетные ресурсы.
В результате российские предприятия все чаще не могут выполнять свои финансовые обязательства. Это сказывается как на работниках, которым задерживают заработанные деньги, так и на компаниях, упускающих возможность обслуживать долги.
Ранее разведка сообщала, что Россия начала урезать зарплаты бюджетникам ради выплат новым СВОшникам.
Еще сообщалось, что у России есть военные и экономические ресурсы для продолжения войны в течение следующего года .