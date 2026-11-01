У Росії зростають борги із зарплат: компанії не виплачують працівникам мільярди
У Росії погіршується ситуація з виплатами заробітної плати. Підприємства накопичили перед працівниками понад 2,4 млрд рублів боргів, а кількість компаній-боржників продовжує зростати.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Служби зовнішньої розвідки.
За даними української розвідки, станом на 1 вересня 2026 року прострочена заборгованість із зарплат у Росії перевищила 2,4 млрд рублів. Лише за серпень вона збільшилася на 385,3 млн рублів, або майже на 19%.
Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, сума невиплачених заробітків зросла на 47,4%. Показово, що понад половина загальної заборгованості - 1,31 млрд рублів, або 54%, - накопичилася вже протягом 2026 року.
Основною причиною невиплат у розвідці називають нестачу власних коштів у компаній та організацій. Тобто підприємства не мають достатньо грошей, щоб вчасно розраховуватися зі своїми працівниками.
У Росії збільшується кількість корпоративних дефолтів
Проблеми російського бізнесу не обмежуються затримками зарплат. Паралельно погіршується ситуація на ринку корпоративного боргу, де щороку фіксують дедалі більше дефолтів.
За даними СЗРУ, у 2024 році в Росії зафіксували 11 дефолтів емітентів облігацій, у 2025 році - вже 24, а за неповний 2026 рік їхня кількість досягла 33.
В українській розвідці пов'язують цю тенденцію з грошово-кредитною політикою російського Центробанку, орієнтованою на потреби воєнної економіки.
Висока вартість кредитів ускладнює фінансування бізнесу, а війна проти України поглинає значні бюджетні ресурси.
У результаті російські підприємства дедалі частіше не можуть виконувати свої фінансові зобов'язання. Це позначається як на працівниках, яким затримують зароблені гроші, так і на компаніях, які втрачають можливість обслуговувати борги.
Раніше розвідка повідомляла, що Росія почала урізати зарплати бюджетникам заради виплат новим "СВОшникам".
Ще повідомлялось, що Росія має військові та економічні ресурси для продовження війни протягом наступного року.