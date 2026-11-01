В России растут долги по зарплатам: компании не выплачивают работникам миллиарды

В России усугубляется ситуация с выплатами заработной платы. Предприятия накопили перед работниками более 2,4 млрд. рублей долгов, а количество компаний-должников продолжает расти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки.

По данным украинской разведки, по состоянию на 1 сентября 2026 года просроченная задолженность по зарплатам в России превысила 2,4 млрд рублей. Только за август она увеличилась на 385,3 млн. рублей, или почти на 19%.

Если сравнивать с аналогичным периодом в прошлом году, сумма невыплаченных заработков выросла на 47,4%. Показательно, что более половины общей задолженности - 1,31 млрд рублей, или 54%, - накопилось уже в течение 2026 года.

Основной причиной невыплат в разведке называют нехватку собственных средств у компаний и организаций. То есть у предприятий нет достаточно денег, чтобы вовремя рассчитываться со своими работниками.

В России увеличивается количество корпоративных дефолтов

Проблемы российского бизнеса не ограничиваются задержками зарплат. Параллельно ухудшается ситуация на рынке корпоративного долга, где ежегодно фиксируют все большее количество дефолтов.

По данным СВРУ, в 2024 году в России зафиксировали 11 дефолтов эмитентов облигаций, в 2025 году - уже 24, а за неполный 2026 год их количество достигло 33.

В украинской разведке увязывают эту тенденцию с денежно-кредитной политикой российского Центробанка, ориентированной на нужды военной экономики.

Высокая стоимость кредитов усложняет финансирование бизнеса, а война против Украины поглощает крупные бюджетные ресурсы.

В результате российские предприятия все чаще не могут выполнять свои финансовые обязательства. Это сказывается как на работниках, которым задерживают заработанные деньги, так и на компаниях, упускающих возможность обслуживать долги.