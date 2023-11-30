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У Росії зростає соціальна напруга, - ГУР

Росія, Четвер 30 листопада 2023 12:28
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У Росії зростає соціальна напруга, - ГУР Фото: у Росії зростає соціальна напруга (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У Росії констатують зростання соціальної напруги. Причинами є невдоволення війною проти України, інфляція та підвищення цін на продукти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує, що всередині держави-агресора Росії, зокрема у її європейській частині, зростає соціальна напруга", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, погіршення суспільної ситуації констатують самі російські чиновники та представники спецслужб, зокрема й у закритих доповідях вищим вождям терористичної Росії.

За оцінками воєнної розвідки України, збільшення протестної активності російського населення виражається дедалі вищим невдоволенням війною проти України.

Також спостерігається погіршення криміногенної ситуації всередині Росії.
Зростання рівня злочинності у регіонах країни-агресора спричинене втратою стабільних джерел доходу, труднощами у працевлаштуванні та "алкоголізацією"населення РФ.

Окрім того, на посилення соціальної напруги у країні-агресорі напряму впливають і високі темпи інфляції та підвищення цін на споживчі продукти.

Росіяни готові підтримати припинення війни з Україною

Дані опитування свідчать про те, що 70% росіян готові підтримати рішення диктатора Володимира Путіна про припинення війни, якщо таке буде прийнято.

Зокрема на питання "Якби цього тижня президент Володимир Путін вирішив припинити військовий конфлікт з Україною, ви б підтримали чи не підтримали це рішення?" перша група респондентів відповіла так:

  • 37% - безперечно підтримаю,
  • 33% - швидше підтримаю,
  • 12% - безумовно не підтримаю,
  • 9% - швидше не підтримаю,
  • 9% - важко відповісти.

Другу групу респондентів запитали: "Якби цього тижня президент Володимир Путін вирішив припинити військовий конфлікт з Україною та повернути приєднані території України, ви б підтримали чи не підтримали це рішення?".

Було отримано такі відповіді:

  • 16% - безперечно підтримаю,
  • 18% - швидше підтримаю,
  • 19% - швидше не підтримаю,
  • 38% - безумовно не підтримаю,
  • 10% - важко з відповіддю.

На запитання, чи треба продовжувати військові дії, чи слід розпочати мирні переговори, більш ніж половина респондентів відповіли, що вони виступають за переговори.

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