В России растет социальное напряжение, - ГУР

В России констатируют рост социальной напряженности. Причинами недовольство войной против Украины, инфляция и повышение цен на продукты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины информирует, что внутри государства-агрессора России, в частности, в ее европейской части, растет социальное напряжение", - говорится в сообщении.

Как отмечается, ухудшение общественной ситуации констатируют сами российские чиновники и представители спецслужб, в том числе в закрытых докладах высшим вождям террористической России.

По оценкам военной разведки Украины, увеличение протестной активности российского населения выражается все более высоким недовольством войной против Украины.

Также наблюдается ухудшение криминогенной ситуации внутри России.

Рост уровня преступности в регионах страны-агрессора вызван утратой стабильных источников дохода, трудностями в трудоустройстве и "алкоголизацией" населения РФ.

Кроме того, на усиление социальной напряженности в стране-агрессоре напрямую влияют и высокие темпы инфляции и повышение цен на потребительские продукты.

Россияне готовы поддержать прекращение войны с Украиной

Данные опроса свидетельствуют о том, что 70% россиян готовы поддержать решение диктатора Владимира Путина о прекращении войны , если это будет принято.

В частности, на вопрос "Если бы на этой неделе президент Владимир Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной, вы бы поддержали или не поддержали это решение?" первая группа респондентов ответила так:

37% - безусловно поддержу,

33% - скорее поддержу,

12% - безусловно не поддержу,

9% - скорее не поддержу,

9% - затруднились ответить.

Вторую группу респондентов спросили: "Если бы на этой неделе президент Владимир Путин решил прекратить военный конфликт с Украиной и вернуть присоединенные территории Украины, вы бы поддержали или не поддержали это решение?"

Были получены следующие ответы:

16% - безусловно поддержу,

18% - скорее поддержу,

19% - скорее не поддержу,

38% - безусловно не поддержу,

10% - затрудняюсь с ответом.

На вопрос, нужно ли продолжать военные действия, следует ли начать мирные переговоры, более половины респондентов ответили, что они выступают за переговоры.