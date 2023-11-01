Росіяни готові підтримати припинення війни з Україною, але є нюанс, - опитування

Дані опитування свідчать про те, що 70% росіян готові підтримати рішення диктатора Володимира Путіна про припинення війни, якщо таке буде прийнято.

ПРо це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування "Левада-центру".

Зокрема на питання "Якби цього тижня президент Володимир Путін вирішив припинити військовий конфлікт з Україною, ви б підтримали чи не підтримали це рішення?" перша група респондентів відповіла так:

37% - безперечно підтримаю,

33% - швидше підтримаю,

12% - безумовно не підтримаю,

9% - швидше не підтримаю,

9% - важко відповісти.

Другу групу респондентів запитали: "Якби цього тижня президент Володимир Путін вирішив припинити військовий конфлікт з Україною та повернути приєднані території України, ви б підтримали чи не підтримали це рішення?".

Було отримано такі в ідповіді

16% - безперечно підтримаю,

18% - швидше підтримаю,

19% - швидше не підтримаю,

38% - безумовно не підтримаю,

10% - важко з відповіддю.

На запитання, чи треба продовжувати військові дії, чи слід розпочати мирні переговори, більше половини респондентів відповіли, що вони виступають за переговори.

Підтримка російської армії

Три чверті опитаних заявили, що підтримують "дії російських збройних сил в Україні". Серед респондентів у віковій групі 18-24 років про це заявили 62%, серед респондентів віком від 55 років — 82%.

Майже половина росіян хотіли б скасувати рішення про початок війни.

Респондентам запитали: "Якби у вас була можливість повернутися в минуле і скасувати чи підтримати початок військової операції в Україні, ви б…"

Відповіді

23% - виразно скасували б її,

18% - швидше скасували б її,

22% - швидше підтримали б її,

21% безперечно підтримали б її,

15% - важко з відповіддю.

Росіяни вважають, що війна триватиме ще довго, однак на їх думку " СВО" йде успішно

46% опитаних вважають, що війна Росії з Україною триватиме ще понад рік. У травні 2022 року, за три місяці після початку повномасштабного вторгнення в Україну, так думали 21% опитаних.

При цьому 62% респондентів упевнені, що "спеціальна операція" російської армії в Україні просувається дуже успішно або швидше успішно.

Навіщо Росія розпочала війну?

23% учасників опитування не знають, навіщо. Або вагалися з відповіддю. Більше лише тих, хто вважає, що Росія "захищає і звільняє" жителів Донбасу (25%). Кожен десятий вважає, що "треба повернути наші історичні землі". 14% заявили, що треба "викорінити фашизм", 13% - що "нас змусили, нас ображали".

Раніше РБК-Україна повідомляло, що згідно з іншим опитуванням КМІС, більшість українців не поділяють ворожі наративи. Проте соціологи констатують негативні тенденції.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.