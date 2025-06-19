У Росії зробили заяву щодо наступного раунду переговорів з Україною

Переговори України та Росії

Нагадаємо, раніше представник Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова виступила з заявою, що російська делегація нібито вже готова до третього раунду переговорів з Україною в Стамбулі після 22 червня.

За її словами, конкретні терміни такої зустрічі "буде визначено найближчим часом".

Захарова також розповіла, що на переговорах Москва хоче обговорювати український і російський "меморандуми" щодо перемир'я і завершення війни.

Тим часом у Києві заявили, що перші два раунди переговорів між Україною і Росією виявилися порожніми, тому Україні досі неясно, що можна обговорити з росіянами на третій зустрічі.

Варто зазначити, що російський "меморандум" являє собою ультиматум із нездійсненними для України умовами. За словами президента України Володимира Зеленського, навіть самі росіяни під час зустрічі в Стамбулі визнали, що вони поставили перед Україною ультиматум.

Зауважимо також, що сьогодні Уповноважена з прав дитини РФ Марія Львова-Бєлова розповіла, що Росія готує для України список дітей, яких готова повернути.

За її словами, його можуть передати вже на наступному раунді переговорів.

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