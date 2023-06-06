В Росії зробили цинічну заяву щодо підриву Каховської ГЕС

Так званий "київський режим" нібито спеціально здійснив підрив Каховської ГЕС і це призвело до затоплення значних територій.

Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу, повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські пропагандистські ЗМІ.

За словами російського міністра, Україні нібито пішла на такий крок для того, щоб перекинути підрозділи з херсонського напрямку в район наступальних дій, послабивши тим самим позиції на херсонському напрямку.

Шойгу заявив, що Київ розпочав спорудження на правому березі Дніпра оборонних позицій, що свідчить про намір перейти тут до оборони.

Паралельно з цим постпред Росії в ООН Василь Небензя цинічно заявив про те, що Росія скличе засідання Радбезу ООН у зв'язку з руйнуванням Каховської ГЕС.

Однак раніше у МЗС України заявили, що Україна має намір скликати термінове засідання Ради Безпеки ООН через підрив Каховської ГЕС російськими окупантами.

Підрив Каховської ГЕС

Вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховську ГЕС. Станцію було повністю зруйновано, вона не підлягає відновленню.

В українській розвідці заявили, що росіяни дистанційно підірвали Каховську ГЕС. Президент Володимир Зеленський впевнений, що росіяни замінували та підірвали дамбу.

Через підрив Каховської ГЕС в критичній зоні на правому березі Дніпра опинилося 16 тисяч людей. Проводиться евакуація.

Окрім того, в Херсонській області зросла небезпека від вибухонебезпечних предметів, адже ворожі мінні загородження опинилися під водою, їх може знести течія.

Чим загрожує руйнування Каховської ГЕС, - читайте в матеріалі РБК-Україна.