Россия готова к возобновлению мирных переговоров для завершения войны против Украины. Однако власти РФ хотят рассмотреть предложения только одной стороны.

С таким заявлением выступил председатель комитета Совета федерации по международным делам РФ Григорий Карасин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на " Известия ".

По словам российского чиновника, сейчас Москва настроена обсуждать именно новые предложения США.

Кроме того, Карасин заверил, что Кремль не видит препятствий для проведения встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Он также утверждает, что Россия готова возобновить мирные переговоры, если США будут заинтересованы в практических результатах.

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это относится и к Кушнеру, и к Уиткоффу. Не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи вне зависимости от того, что внес Зеленский, чего он не внес", - с бравадой добавил Карасин.

По его словам, ключевым показателем эффективности нового раунда мирных переговоров станут его конкретные результаты.