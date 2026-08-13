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В России сделали неожиданное заявление о возобновлении мирных переговоров

09:51 13.08.2026 Чт
2 мин
Москва выдвинула новое условие
aimg Юлия Капитонова
В России сделали неожиданное заявление о возобновлении мирных переговоров Фото: Григорий Карасин, глава комитета Совета федерации по международным делам РФ (росСМИ)
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Россия готова к возобновлению мирных переговоров для завершения войны против Украины. Однако власти РФ хотят рассмотреть предложения только одной стороны.

С таким заявлением выступил председатель комитета Совета федерации по международным делам РФ Григорий Карасин, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Известия".

По словам российского чиновника, сейчас Москва настроена обсуждать именно новые предложения США.

Кроме того, Карасин заверил, что Кремль не видит препятствий для проведения встречи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.

Он также утверждает, что Россия готова возобновить мирные переговоры, если США будут заинтересованы в практических результатах.

"Мы всегда готовы к встречам и переговорам. Поэтому это относится и к Кушнеру, и к Уиткоффу. Не вижу никаких препятствий для проведения такой встречи вне зависимости от того, что внес Зеленский, чего он не внес", - с бравадой добавил Карасин.

По его словам, ключевым показателем эффективности нового раунда мирных переговоров станут его конкретные результаты.

Украина уже давно добивается возобновления мирных переговоров

Президент Украины Владимир Зеленский фактически каждый день напоминает РФ и миру, что хочет как можно быстрее завершить российскую войну, однако без решения диктатора Владимира Путина это сделать невозможно.

Так, 11 августа Киев передал Вашингтону новые предложения, которые помогут усадить главу Кремля за стол переговоров.

По словам главы государства, именно США могут сыграть ключевую роль в этом процессе.

Кстати, недавно стало известно, что Виткофф и Кушнер уже планируют свой первый визит в Украину.

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