В России утром серия "бавовны", взрывы слышат в трех областях: что известно

В России утро 2 марта начинается тревожно. Как минимум в трех областях жалуются на взрывы и сообщают об "обстрелах".

Что известно о серии "бавовны" в российских регионах на этот момент - собрало РБК-Украина.

Тульская область

По информации российского Telegram-канала BAZA, в Тульской области произошел взрыв, но о его причинах пока не сообщается.

Известно, что взрыв произошел сегодня недалеко от улицы Молодежная в поселке Березовский около 08:00. Его услышали все местные жители и, по их словам, от взрыва "задрожали дома".

"Позже в лесу обнаружили воронку глубиной в полметра. Вокруг все было посыпано пеплом и лежали тела нескольких птиц. Сейчас жителей не пускают к месту - территория оцеплена полицией, на месте работают взрывотехники", - сообщили в сети.

Брянская область

Тем временем российские Telegram-каналы пишут, что село Ломаковка Стародубского района Брянской области якобы около часа находится под обстрелом, в котором местные власти традиционно обвиняют ВСУ.

По их данным, несколько снарядов упали на гражданские объекты, а местные прячутся в подвалах.

В дополнение, губернатор Александр Богомаз заявил, что из Украины на территорию Брянской области в село Любечаны якобы "проникла ДРГ" и произвела обстрел автомобиля.

Курская область

Тем временем курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что поселок Теткино вблизи границы с Украиной якобы "вновь попал под обстрел ВСУ".

Напомним, что 28 февраля в России также сообщали о серии инцидентов, якобы связанных с "атаками украинских беспилотников". В частности, информация о падении дронов поступила из нескольких российских регионов, включая Подмосковье и Санкт-Петербург.

Добавим, что в Украине уже ответили обвинения россиян. На Банковой отметили, что наша страна ведет оборонительную войну и не наносит удары по территории России, а взрывы на территории страны-агрессора являются результатом событий и настроений внутри РФ.

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