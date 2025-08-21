UA

У Росії зняли генерала, який тікав зі Сходу і "проспав" наступ ЗСУ на Курщину

Фото: російський генерал Олександр Лапін (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Росії змінили командувача групою армій "Сєвєр", яка тримає оборону в Курській області РФ та намагається наступати на території Сумської області України. Генерала Олександра Лапіна зняли з посади.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на росЗМІ.

У повідомленнях ЗМІ говориться, що командувачем групи армій "Сєвєр" призначили генерал-полковника Євгена Нікіфорова. До цього Нікіфоров командував військами Західного військового округу, який після початку російського вторгнення розділили на Московський і Ленінградський.

Фото: новий командувач "Сєвєром" генерал Нікіфоров (росЗМІ)

Про долю генерала Лапіна у повідомленнях ЗМІ нічого не сказано. Але скоріше за все, його зняли з посади.

Чим "відомий" генерал Лапін

На початку повномасштабного вторгнення РФ Лапін командував центральним угрупуванням окупантів, яке воювало на східному напрямку. У цей період Лапін відзначився блискавичною втечею росіян з Харківської області та втратою Лимана, Ізюма та Балаклії.

Окрім того, генерал відомий, як своєрідний "рекордсмен" за кількістю втраченої військової техніки. Через усі ці "подвиги" його врешті-решт зняли з посади, але після низки пертурбацій його призначили командувачем групи армій "Сєвєр".

Але й тут Лапін, який контролював безпеку в Курській області, "відзначився". Він розпустив раду, що займалася захистом вразливого прикордонного регіону, за кілька місяців до операції України. Наступ ЗСУ на Курщині Лапін просто "проспав": відбити втрачене коштувало росіянам багато часу та крові, а російська спроба контрнаступу на Сумщині захлинулася.

