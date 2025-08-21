Чим "відомий" генерал Лапін

На початку повномасштабного вторгнення РФ Лапін командував центральним угрупуванням окупантів, яке воювало на східному напрямку. У цей період Лапін відзначився блискавичною втечею росіян з Харківської області та втратою Лимана, Ізюма та Балаклії.

Окрім того, генерал відомий, як своєрідний "рекордсмен" за кількістю втраченої військової техніки. Через усі ці "подвиги" його врешті-решт зняли з посади, але після низки пертурбацій його призначили командувачем групи армій "Сєвєр".

Але й тут Лапін, який контролював безпеку в Курській області, "відзначився". Він розпустив раду, що займалася захистом вразливого прикордонного регіону, за кілька місяців до операції України. Наступ ЗСУ на Курщині Лапін просто "проспав": відбити втрачене коштувало росіянам багато часу та крові, а російська спроба контрнаступу на Сумщині захлинулася.