В России сняли генерала, который бежал с Востока и "проспал" наступление ВСУ на Курщину

В России сменили командующего группой армий "Север", которая держит оборону в Курской области РФ и пытается наступать на территории Сумской области Украины. Генерала Александра Лапина сняли с должности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.
В сообщениях СМИ говорится, что командующим группы армий "Север" назначили генерал-полковника Евгения Никифорова. До этого Никифоров командовал войсками Западного военного округа, который после начала российского вторжения разделили на Московский и Ленинградский.
О судьбе генерала Лапина в сообщениях СМИ ничего не сказано. Но скорее всего, его сняли с должности.
В начале полномасштабного вторжения РФ Лапин командовал центральной группировкой оккупантов, которая воевала на восточном направлении. В этот период Лапин отметился молниеносным бегством россиян из Харьковской области и потерей Лимана, Изюма и Балаклеи.
Кроме того, генерал известен, как своеобразный "рекордсмен" по количеству потерянной военной техники. Из-за всех этих "подвигов" его в конце концов сняли с должности, но после ряда пертурбаций его назначили командующим группы армий "Север".
Но и здесь Лапин, контролировавший безопасность в Курской области, "отличился". Он распустил совет, занимавшийся защитой уязвимого приграничного региона, за несколько месяцев до операции Украины. Наступление ВСУ на Курщине Лапин просто "проспал": отбить утраченное стоило россиянам много времени и крови, а российская попытка контрнаступления на Сумщине захлебнулась.