Чем "известен" генерал Лапин

В начале полномасштабного вторжения РФ Лапин командовал центральной группировкой оккупантов, которая воевала на восточном направлении. В этот период Лапин отметился молниеносным бегством россиян из Харьковской области и потерей Лимана, Изюма и Балаклеи.

Кроме того, генерал известен, как своеобразный "рекордсмен" по количеству потерянной военной техники. Из-за всех этих "подвигов" его в конце концов сняли с должности, но после ряда пертурбаций его назначили командующим группы армий "Север".

Но и здесь Лапин, контролировавший безопасность в Курской области, "отличился". Он распустил совет, занимавшийся защитой уязвимого приграничного региона, за несколько месяцев до операции Украины. Наступление ВСУ на Курщине Лапин просто "проспал": отбить утраченное стоило россиянам много времени и крови, а российская попытка контрнаступления на Сумщине захлебнулась.