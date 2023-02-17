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У Росії знову стався сильний землетрус

Фото: У Росії знову стався сильний землетрус (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 17 лютого, на сході Росії зафіксовано землетрус магнітудою 5,0.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

Землетрус стався у районі Курильських островів. Сила поштовхів оцінюється у 5,0 балів за шкалою Ріхтера.

Епіцентр сейсмологічної активності знаходився на відстані 35 кілометрів на північний захід від острова Матуа.

Осередок підземних поштовхів знаходився на глибині 166 кілометрів.

Нагадаємо, 7 лютого Росію також лякало. Тоді в районі Курильських островів стався землетрус магнітудою 5,3 бала за шкалою Ріхтера.

Крім того, напередодні турецької провінції Хатай стався землетрус магнітудою 5.1 балів.

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Російська Федерація