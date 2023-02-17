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В России вновь произошло сильное землетрясение

Фото: В России вновь произошло сильное землетрясение (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В пятницу, 17 февраля, на востоке России зафиксировано землетрясение магнитудой 5,0.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра.

Землетрясение произошло в районе Курильских островов. Сила толчков оценивается в 5,0 баллов по шкале Рихтера.

Эпицентр сейсмологической активности находился на расстоянии 35 километров к северо-западу от острова Матуа.

Очаг подземных толчков находился на глубине 166 километров.

Напомним, 7 февраля Россию также трусило. Тогда в районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,3 баллов по шкале Рихтера.

Кроме того, накануне в турецкой провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 5.1 баллов.

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Российская Федерация