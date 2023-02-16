В Туреччині стався ще один землетрус: які наслідки
В четверг, 16 лютого, в турецькій провінції Хатай стався ще один землетрус магнітудою 5.1.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Anadolu Agency.
Епіцент землетрусу знаходився в Середземному морі на глибині 9,26 км і на відстані 6 км від міста Арсуз.
Губернатор регіону Рахмі Доган заявив, що поки що влада не отримувала інформації про жертви чи пошкодження внаслідок землетрусу.
"Наші сили продовжують слідкувати за ситуацією", - зазначив він.
Нагадаємо, що станом на 14 лютогобуло відомо, що у Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей. При цьому 105 505 осіб отримали поранення.
Також стало відомо, що турецьке місто Нурдагі в провінції Газіантеп, яке сильно постраждало від землетрусу, повністю знесуть і відбудують заново.
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