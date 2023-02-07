У Росії зафіксовано землетрус магнітудою 5,3

Вранці у вівторок, 7 лютого, на сході Росії зафіксовано землетрус магнітудою 5,3.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.

За інформацією, землетрус стався близько 09:00 7 лютого в районі Курильських островів. Сила поштовхів оцінюється у 5,3 балів за шкалою Ріхтера. Також землетруси продовжуються у різних районах Туреччини. Тільки за останню годину в центрі та на сході країни зафіксували три осередки підземних поштовхів.