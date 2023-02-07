У Росії зафіксовано землетрус магнітудою 5,3
Вранці у вівторок, 7 лютого, на сході Росії зафіксовано землетрус магнітудою 5,3.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Європейсько-Середземноморського сейсмологічного центру.
За інформацією, землетрус стався близько 09:00 7 лютого в районі Курильських островів. Сила поштовхів оцінюється у 5,3 балів за шкалою Ріхтера.
Також землетруси продовжуються у різних районах Туреччини. Тільки за останню годину в центрі та на сході країни зафіксували три осередки підземних поштовхів.
Нагадаємо, вчора вранці Туреччину та Сирію вразили потужні землетруси. Внаслідок підземних поштовхів зруйновано багато будинків. На місцях руйнування виникли пожежі.
Детальніше про землетруси в Туреччині, Сирії 6 лютого - читайте у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.