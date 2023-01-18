У Росії знову розшукують озброєного військового, який втік з війни

За даними поліції, 31-річний рядовий Дмитро Перов 13 січня втік зі зброєю із зони, де зараз тривають бойові дії.

Там зазначили, що рядовий озброєний автоматом з п'ятьма магазинами патронів та гранатами. Пошуки ведуться у Воронезькій та Липецькій областях.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що 17 січня військового бачили у матері у Воронежі, а зараз він може прямувати до села Новоуглянка Усманського району Липецької області, де знаходиться його будинок.

До міста Усмань вже прибули силовики, які проводять огляд усіх автомобілів.