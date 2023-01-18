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В России вновь разыскивают вооруженного военного, сбежавшего с войны

Фото: в России вновь разыскивают вооруженного военного, сбежавшего с войны (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

В Воронежской и Липецкой областях России разыскивают вооруженного военного, который сбежал с войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Медузу".

По данным полиции, 31-лений рядовой Дмитрий Перов 13 января сбежал с оружием из зоны, где сейчас идут боевые действия.

Там отметили, что рядовой вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами. Поиски ведутся в Воронежской и Липецкой областях.

Тем временем российские СМИ сообщают, что 17 января военного видели у матери в Воронеже, а сейчас он может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где находится его дом.

В город Усмань уже прибыли силовики, которые проводят досмотр всех автомобилей.

Напомним, ранее сообщалось, что в Москве из воинской части сбежал вооруженный солдат. Правоохранители и спецслужбы также приступили к розыску.

Еще один случай с военным произошел в Белгородской области. Там российский сержант устроил масштабный пожар в воинской части. В результате инцидента есть погибшие и пострадавшие среди российских военных.

Также мы писали, что в учебных центрах российской армии начали создавать помещения (гауптвахты), предназначенные для содержания задержанных и арестованных военных.

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