В России вновь разыскивают вооруженного военного, сбежавшего с войны

По данным полиции, 31-лений рядовой Дмитрий Перов 13 января сбежал с оружием из зоны, где сейчас идут боевые действия.

Там отметили, что рядовой вооружен автоматом с пятью магазинами патронов и гранатами. Поиски ведутся в Воронежской и Липецкой областях.

Тем временем российские СМИ сообщают, что 17 января военного видели у матери в Воронеже, а сейчас он может направляться в село Новоуглянка Усманского района Липецкой области, где находится его дом.

В город Усмань уже прибыли силовики, которые проводят досмотр всех автомобилей.