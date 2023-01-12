В Москві озброєний солдат втік з військової частини, його вже розшукують

В Москві з військової частини втік озброєний солдат. Правоохоронці та спецслужби розпочали розшук.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання Mash .

Наразі інші подробиці не розкриваються.

"Озброєний автоматом і гранатами солдат утік із військової частини в Москві. Його звуть Д. Афонін - і поліція зі спецслужбами активно його розшукують", - пише видання.

Зазначається, що військовий втік разом з автоматом й гранатами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, в тимчасово окупованому місті нещодавно буряти влаштували стрілянину внаслідок якої загинув росіянин.

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