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У Росії знову розшукують озброєного військового, який втік з війни

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Середа 18 січня 2023 09:58
У Росії знову розшукують озброєного військового, який втік з війни Фото: у Росії знову розшукують озброєного військового, який втік з війни (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

У Воронезькій та Липецькій областях Росії розшукують озброєного військового, який втік з війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Медузу".

За даними поліції, 31-річний рядовий Дмитро Перов 13 січня втік зі зброєю із зони, де зараз тривають бойові дії.

Там зазначили, що рядовий озброєний автоматом з п'ятьма магазинами патронів та гранатами. Пошуки ведуться у Воронезькій та Липецькій областях.

Тим часом російські ЗМІ повідомляють, що 17 січня військового бачили у матері у Воронежі, а зараз він може прямувати до села Новоуглянка Усманського району Липецької області, де знаходиться його будинок.

До міста Усмань вже прибули силовики, які проводять огляд усіх автомобілів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Москві з військової частини втік озброєний солдат. Правоохоронці та спецслужби також розпочали розшук.

Ще один випадок із військовим стався у Бєлгородській області. Там російський сержант влаштував масштабну пожежу у військовій частині. Внаслідок інциденту є загиблі та постраждалі серед російських військових.

Також ми писали, що у навчальних центрах російської армії почали створювати приміщення (гауптвахти), призначені для утримання затриманих та заарештованих військових.

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