У Росії знову підірвали нафтопровід "Дружба", - джерела

Як повідомляють джерела у Головному управлінні розвідки, атака на нафтопровід була здійснена неподалік населеного пункту Казинські Висілки, що на ділянці нафтопроводу Таганрог-Ліпєцк.

За словами джерела в ГУР МО, для знищення ділянки нафтогону було використано вибухівку з дистанційним підривом та з додатковими горючими сумішами для досягнення більшого горіння.

Місцеві користувачі соціальних мереж не могли не помітити вибух. Зокрема свідки зазначили, що в районі Казинських Висілок було чутно гуркіт, який супроводжувався яскравими спалахами.