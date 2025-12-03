В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

По словам источника в ГУР МО, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

Местные пользователи социальных сетей не могли не заметить взрыв. В частности свидетели отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.