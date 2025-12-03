RU

В России снова взорвали нефтепровод "Дружба", - источники

Фото: в России снова взорвали нефтепровод "Дружба" (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В РФ в ночь 1 декабря произошел взрыв на участке нефтепровода "Дружба", по которому российская нефть продолжает поставляться в некоторые страны Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, атака на нефтепровод была осуществлена недалеко от населенного пункта Казинские Выселки, что на участке нефтепровода Таганрог-Липецк.

По словам источника в ГУР МО, для уничтожения участка нефтепровода была использована взрывчатка с дистанционным подрывом и с дополнительными горючими смесями для достижения большего горения.

Местные пользователи социальных сетей не могли не заметить взрыв. В частности свидетели отметили, что в районе Казинских Выселок был слышен грохот, который сопровождался яркими вспышками.

 

Удары по "Дружбе"

Напомним, украинские защитники за последнее время уже несколько раз атаковали инфраструктуру нефтепровода "Дружба" на территории России. В результате таких ударов поставки российской нефти в Венгрию и Словакию приостанавливались.

На этом фоне министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто начал угрожать, что если удары продолжатся, Венгрия прекратит экспорт электроэнергии в Украину.

Также 28 августа венгерские власти объявили, что командующему Силами беспилотных систем Роберту "Мадяру" Бровди запретили въезд в Венгрию и страны Шенгенской зоны.

Впоследствии стало известно, что Венгрия и Словакия снова начали получать российскую нефть через трубопровод "Дружба" после перерыва, который вызвала украинская атака.

Больше об ударах по "Дружбе" и их последствиях для Европы и РФ - читайте в материале РБК-Украина.

