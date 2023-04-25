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У Росії знову масштабна пожежа: спалахнув деревообробний цех

Фото: у Росії спалахнув деревообробний цех (t.me/mchs_official)
Автор: Наталія Юрченко

У Росії у вівторок, 25 квітня, спалахнула чергова масштабна пожежа. Вогонь виник на території деревообробного цеху.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

Пожежа виникла у російському місті Лісозаводськ у Приморському краї, зо на південному сході РФ. Відомо, що спалахнув деревообробний цех.

За даними спецслужб Росії, пожежа охопила 12 тисяч квадратних метрів території. Для тушіння залучили два пожежних потяги.

Як стверджують росЗМІ, внаслідок масштабної пожежі постраждали троє осіб.

Нагадаємо, вчора у російському місті Вологда горіло підприємство деревообробки. Росіянам довелося евакуювати півсотні людей з палаючої будівлі.

Також нещодавно у Підмосков'ї спалахнула пожежа на території цеху з утилізації відходів.

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Російська ФедераціяПожежа