У Росії знижують або скасовують виплати контрактникам, - ЦПД

У регіонах Російської Федерації знижують або скасовують виплати чоловікам, що підписують контракти для служби в армії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Центру протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України.
Зазначена тенденція зниження або скасування виплат новобранцям зафіксована у наступних регіонах:
Також скорочення фіксуються в Ямало-Ненецькому автономному окрузі, Нижньогородській області та Башкортостані.
"У Санкт-Петербурзі "губернаторську" виплату 1,6 млн руб. (16,8 тис. доларів) взагалі скасовано постановою заднім числом", - йдеться у повідомленні.
У ЦПД пояснили, що така динаміка вказує на виснаження регіональних бюджетів на тлі війни та зростання державних витрат.
"Пропагандистські обіцянки "щедрих підйомних" поступово замінюються адміністративним тиском і штрафами - коштів стає дедалі менше, натомість примусу більшає", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що таким чином, Кремль прагне зберегти темп ведення війни навіть ціною повного руйнування довіри населення до влади.
Скорочення, затримки і скасування виплат заднім числом свідчать, що економічний тягар агресії стає непосильним для регіонів.
Вперше з початку повномасштабної війни скорочення одноразових виплат контрактникам було зафіксоване у серпні 2025 року. Це викликане дефіцитом російського держбюджету.
За даними Інституту вивчення війни, у Росії спостерігається зниження кількості добровольців на війну проти України. Солідні зарплати вже не стимулюють росіян воювати в Україну в обсягах, як раніше.
У Росії намагаються залучати до війни нових "контрактників", пропонуючи їм так звані "гарячі виплати". Суть у тому, що виплати будуть більшими, якщо підписати контракт до відповідної дати.