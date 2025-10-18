RU

В России снижают или отменяют выплаты контрактникам, - ЦПД

Фото: военнослужащие Российской Федерации (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В регионах Российской Федерации снижают или отменяют выплаты мужчинам, подписывающим контракты для службы в армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Центра противодействия дезинформации (ЦПД) при СНБО Украины.

Указанная тенденция снижения или отмены выплат новобранцам зафиксирована в следующих регионах:

  • Республика Марий Эл - с 3 млн руб. (31,6 тыс. долларов) до 800 тыс. руб. (8,4 тыс. долларов);
  • Чувашская Республика - с 2,5 млн руб. (26,3 тыс. долларов) до 800 тыс. руб. (8,4 тыс. долларов);
  • Самарская область - с 3,6 млн руб. (37,9 тыс. долларов) до 400 тыс. руб. (4,2 тыс. долларов).

Также сокращения фиксируются в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области и Башкортостане.

"В Санкт-Петербурге "губернаторская" выплата 1,6 млн руб. (16,8 тыс. долларов) вообще отменена постановлением задним числом", - говорится в сообщении.

В ЦПД объяснили, что такая динамика указывает на истощение региональных бюджетов на фоне войны и роста государственных расходов.

"Пропагандистские обещания "щедрых подъемных" постепенно заменяются административным давлением и штрафами - средств становится все меньше, зато принуждения становится больше", - отмечаются в сообщении.

Отмечается, что таким образом, Кремль стремится сохранить темп ведения войны даже ценой полного разрушения доверия населения к власти.

Сокращение, задержки и отмена выплат задним числом свидетельствуют, что экономическое бремя агрессии становится непосильным для регионов.

Проблемы с новыми контрактниками в России

Впервые с начала полномасштабной войны сокращение единовременных выплат контрактникам было зафиксировано в августе 2025 года. Это вызвано дефицитом российского госбюджета.

По данным Института изучения войны, в России наблюдается снижение количества добровольцев на войну против Украины. Солидные зарплаты уже не стимулируют россиян воевать в Украину в объемах, как раньше.

В России пытаются привлекать к войне новых "контрактников", предлагая им так называемые "горячие выплаты". Суть в том, что выплаты будут больше, если подписать контракт до соответствующей даты.

