В России снижают или отменяют выплаты контрактникам, - ЦПД

Указанная тенденция снижения или отмены выплат новобранцам зафиксирована в следующих регионах:

Республика Марий Эл - с 3 млн руб. (31,6 тыс. долларов) до 800 тыс. руб. (8,4 тыс. долларов);

Чувашская Республика - с 2,5 млн руб. (26,3 тыс. долларов) до 800 тыс. руб. (8,4 тыс. долларов);

Самарская область - с 3,6 млн руб. (37,9 тыс. долларов) до 400 тыс. руб. (4,2 тыс. долларов).

Также сокращения фиксируются в Ямало-Ненецком автономном округе, Нижегородской области и Башкортостане.

"В Санкт-Петербурге "губернаторская" выплата 1,6 млн руб. (16,8 тыс. долларов) вообще отменена постановлением задним числом", - говорится в сообщении.

В ЦПД объяснили, что такая динамика указывает на истощение региональных бюджетов на фоне войны и роста государственных расходов.

"Пропагандистские обещания "щедрых подъемных" постепенно заменяются административным давлением и штрафами - средств становится все меньше, зато принуждения становится больше", - отмечаются в сообщении.

Отмечается, что таким образом, Кремль стремится сохранить темп ведения войны даже ценой полного разрушения доверия населения к власти.

Сокращение, задержки и отмена выплат задним числом свидетельствуют, что экономическое бремя агрессии становится непосильным для регионов.