У Росії знищено літак Су-30СМ вартістю 50 млн доларів, - ГУР

Знищення російських літаків

Нагадаємо, у лютому воїни 28-ї окремої механізованої бригади знищили російський літак Су-25. Це сталося на Торецькому напрямку фронту.

У грудні минулого року українські воїни спецпідрозділу ГУР МО “Group 13” вперше у світі знищили повітряну ціль за допомогою ударного морського дрона Magura V5. Йдеться про ліквідацію ворожого гелікоптера Мі-8.

Також раніше українські розвідники знищили російський літак Су-30СМ у Чорному морі. По борту вони потрапили із ПЗРК.

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