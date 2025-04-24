В России уничтожен самолет Су-30СМ стоимостью 50 млн долларов, - ГУР

Уничтожение российских самолетов

Напомним, в феврале воины 28-й отдельной механизированной бригады уничтожили российский самолет Су-25. Это произошло на Торецком направлении фронта.

В декабре прошлого года украинские воины спецподразделения ГУР МО "Group 13" впервые в мире уничтожили воздушную цель с помощью ударного морского дрона Magura V5. Речь идет о ликвидации вражеского вертолета Ми-8.

Также ранее украинские разведчики уничтожили российский самолет Су-30СМ в Черном море. По борту они попали из ПЗРК.

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