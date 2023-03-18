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З Росії не знімуть санкції без арешту Путіна, - ексчиновник Держдепу США

Фото: Володимир Путін, російський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росія не зможе вийти з-під санкцій, якщо ордер на арешт диктатора Володимира Путіна не буде виконано.

Як повідомляє РБК-Україна, про це в коментарі The New York Times заявив колишній посол з особливих доручень, який очолював Управління глобального кримінального правосуддя в Держдепартаменті США Стівен Рапп.

За його словами, рішення Міжнародного кримінального суду про ордер на арешт зробило Путіна ізгоєм.

"Якщо він (Путін, - ред.) подорожує, він ризикує бути заарештованим. Це ніколи не зникне", - зазначив Рапп.

Він додав, що Путін все ж таки має постати перед судом, оскільки в іншому випадку Росія може не розраховувати на зняття накладених на неї обмежень.

"Або Путін стане перед судом у Гаазі, або він буде все більше і більше ізольований і помре з цим тягарем над головою", - уточнив ексчиновник Держдепу.

Нагадаємо, вчора, 17 березня, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна, оскільки він винний у депортації українців.

Пізніше стало відомо, що таке рішення МКС може значно обмежити можливість диктатора виїжджати за кордон, оскільки у 123 країнах його можуть заарештувати.

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