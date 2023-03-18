С России не снимут санкции без ареста Путина, - экс-чиновник Госдепа США

По его словам, решение Международного уголовного суда об ордере на арест сделало Путина изгоем.

"Если он (Путин, - ред.) путешествует, он рискует быть арестованным. Это никогда не исчезнет", - отметил Рапп.

Он добавил, что Путин все же должен предстать перед судом, поскольку в ином случае Россия может не рассчитывать на снятие наложенных на нее ограничений.

"Либо Путин предстанет перед судом в Гааге, либо он будет все больше и больше изолирован и умрет с этим бременем над головой", - уточнил экс-чиновник Госдепа.