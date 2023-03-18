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С России не снимут санкции без ареста Путина, - экс-чиновник Госдепа США

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россия не сможет выйти из-под санкций, если ордер на арест диктатора Владимира Путина не будет выполнен.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в комментарии The New York Times заявил бывший посол по особым поручениям, возглавлявший Управление глобального уголовного правосудия в Госдепартаменте США Стивен Рапп.

По его словам, решение Международного уголовного суда об ордере на арест сделало Путина изгоем.

"Если он (Путин, - ред.) путешествует, он рискует быть арестованным. Это никогда не исчезнет", - отметил Рапп.

Он добавил, что Путин все же должен предстать перед судом, поскольку в ином случае Россия может не рассчитывать на снятие наложенных на нее ограничений.

"Либо Путин предстанет перед судом в Гааге, либо он будет все больше и больше изолирован и умрет с этим бременем над головой", - уточнил экс-чиновник Госдепа.

Напомним, вчера, 17 марта, Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, поскольку он виновен в депортации украинцев.

Позже стало известно, что такое решение МУС может значительно ограничить возможность диктатора выезжать за границу, поскольку в 123 странах его могут арестовать.

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