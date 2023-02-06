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Росії знадобиться два місяці, щоб зібрати нові військові формування, - розвідка

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Москва, Понеділок 06 лютого 2023 12:09
Росії знадобиться два місяці, щоб зібрати нові військові формування, - розвідка Фото: РФ потрібно два місяці, що сформувати нові підрозділи (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росії знадобиться два місяці, щоб сформувати нові сформувати нові військові підрозділи. Їх успіх на фронті буде залежати від навичок та оснащення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представника Головного управління розвідки Міноборони Вадима Скібіцького.

"Якщо казати про укомплектування ворожих військ, то Росії знадобиться приблизно два місяці, щоб зібрати військові формування, і будь-який російський успіх на полі бою залежатиме від того, наскільки добре росіяни будуть оснащені та підготовлені", - зазначає розвідка.

Водночас ГУР підкреслює, що ситуація на полі бою буде залежить від постачання західних боєприпасів та озброєнь в Україну, якими будуть оснащені нові резервні підрозділи.

Також розвідка наголошує, що постійно відстежує переміщення ядерної зброї в Росії, яким займається 12-те Головне управління Міністерства оборони РФ. Воно відповідає за підготовку і доставку ядерних зарядів до зброї.

"Це процес непростий, але ми маємо досвід моніторингу та розвідки стратегічних та інших навчань саме ядерних сил, які проводилися, починаючи з 2014 року. Тобто ми знаємо всі процедурні питання", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, видання Financial Times повідомляє, що Росія може почати новий наступ протягом наступних 10 днів.

Також очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляє, що окупанти можуть почати новий наступ на сході після 15 лютого.

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