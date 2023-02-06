России понадобится два месяца, чтобы собрать новые военные формирования, - разведка

России понадобится два месяца, чтобы сформировать новые и сформировать новые военные подразделения. Их успех на фронте будет зависеть от навыков и оснащения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Главного управления разведки Минобороны Вадима Скибицкого.

"Если говорить об укомплектовании вражеских войск, то России понадобится примерно два месяца, чтобы собрать военные формирования, и любой российский успех на поле боя будет зависеть от того, насколько хорошо россияне будут оснащены и подготовлены", - отмечает разведка.

В то же время ГУР подчеркивает, что ситуация на поле боя будет зависеть от поставок западных боеприпасов и вооружений в Украину, которыми будут оснащены новые резервные подразделения.

Также разведка отмечает, что постоянно отслеживает перемещение ядерного оружия в России, которым занимается 12-е Главное управление Министерства обороны РФ. Оно отвечает за подготовку и доставку ядерных зарядов к оружию.

"Это процесс непростой, но у нас есть опыт мониторинга и разведки стратегических и других учений именно ядерных сил, которые проводились, начиная с 2014 года. То есть мы знаем все процедурные вопросы", - говорится в сообщении.

Напомним, издание Financial Times сообщает, что Россия может начать новое наступление в течение следующих 10 дней.

Также глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявляет, что оккупанты могут начать новое наступление на востоке после 15 февраля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.