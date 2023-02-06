Калініна зберегла позиції в рейтингу WTA, ще одна українка піднялася в топ-100

Четверо українок на чолі з Ангеліною Калініною потрапили до першої сотні оновленої класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації .

25-річна перша ракетка зберегла 31-ше місце в актуальному рейтингу. Ще три вітчизняні тенісистки розташувалися в топ-100 класифікації.

Найбільшого прогресу за тиждень досягла Леся Цуренко. Досвідчена українка дійшла до фіналу Thailand Open у Хуахіні. Такий результат дозволив 33-річній спортсменці піднятися вгору на 36 позицій. Тепер вона на 100-й сходинці рейтингу WTA.

Також до першої сотні потрапили Марта Костюк (57-ме місце) та Катерина Байндль (85-те). Найближчими до топ-100 класифікації залишаються Даяна Ястремська (102-га позиція) та Дарія Снігур (144-та). Остання втратила чотирі місця за тиждень.

Безумовним лідером рейтингу WTA залишається Іга Свьонтек. В активі польської тенісистки 10485 очок. Друге місце втримала Аріна Сабаленка з Білорусі (6100 пунктів), а третя – туніска Онс Жабер (5210).